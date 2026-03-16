Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve yeni dönem Başkan Adayı Selim Yaymanoğlu, 'Güçlü iş birliği, istişare ve dayanışma kültürü ile Denizli Organize Sanayi Bölgesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız' dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde önümüzdeki ay yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, 'Kıymetli sanayicilerimiz; 9 Nisan 2026 Perşembe günü yapılacak olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi 25. Olağan Genel Kurulumuz şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Denizli sanayisine büyük katkıları bulunan kıymetli sanayicilerimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, uzun yıllardan bu yana sınırları içinde üretim yapmaktan gurur duyduğum Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına aday olmaya karar verdim. Bugüne kadar Denizli Organize Sanayi Bölgemizin büyümesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunarım' diye konuştu.

'Denizli'nin gücü üretimdir'

Hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Selim Yaymanoğlu, 'Önceliğimiz Merhum Başkanımız Abdulkadir Uslu Beyefendinin başlattığı ve yönetim kurulumuzun devam ettirdiği projeleri en kısa zamanda ortak akılla tamamlayıp, Denizli Organize Sanayi Bölgemize kazandırmaktır. Denizli OSB Teknopark, İkinci Arıtma Tesisi, GES, Denizli OSB Meslek Yüksek Okulı ve Atıksu Geri Kazanım devam eden projelerimizdir. Arkadaşlarımızla birlikte şuna yürekten inanıyoruz ki; güçlü iş birliği, istişare ve dayanışma kültürü ile Denizli Organize Sanayi Bölgesini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Denizli'nin gücü sanayicisidir. Denizli'nin gücü birliktir. Denizli'nin gücü üretimdir' ifadelerini kullandı.