Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Kadınanalar Kültür Derneği sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşa elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

Derneğe başvuran ihtiyaç sahibi bir hanımefendi için, hayırsever kadınların katkılarıyla temin edilen elektrikli sandalye düzenlenen küçük bir ziyaretle teslim edildi. Yaklaşık dört aydır sağlık sorunları nedeniyle evinden ve odasından çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaş, elektrikli tekerlekli sandalye sayesinde artık dışarı çıkabilecek ve açık havada dolaşabilecek. Teslim sırasında duygusal anlar yaşanırken, hanımefendi mutluluğunu sevinç gözyaşlarıyla dile getirdi.

Teslim programına Kadınanalar Kültür Derneği Başkanı Fatma Gülşen Koçak ile yönetim kurulu üyesi Medine Özköylü de katıldı.