Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi projesi çerçevesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetim faaliyeti ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 'İl müdürlüğümüzce tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi ve güncel verilerin sağlıklı şekilde kayıt altına alınması amacıyla TÜFİS kapsamında market fiyatları takip çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilimizde faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek ilgili veriler sistematik şekilde derlendi. Gerçekleştirilen fiyat takip çalışmalarıyla, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin izlenmesi, veri akışının düzenli şekilde sağlanması ve değerlendirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır. İl müdürlüğümüzce üretimden tüketime uzanan süreçte piyasa verilerinin doğru ve güncel şekilde takip edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir' ifadelerine yer verildi.