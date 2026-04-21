Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yok kontrol çalışması ile devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.