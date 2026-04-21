Sincan genelindeki parklarda sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmeti, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine mevcut hizmetin kullanım saatleri güncellendi. İnternet erişiminin her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında kullanılabilecek şekilde hizmete açık olacağı belirtilirken, bu saatler dışında internet hizmetinin verilmeyeceği açıklandı. Sincan Belediyesinden yapılan açıklamada, bu düzenlemenin parkta vakit geçiren vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Ücretsiz Wi-Fi hizmeti, sadece parklarda verilmiyor

Vatandaşlar, Sincan'da parkların yanı sıra millet kıraathanelerinde, konaklarda ve diğer belediye hizmet birimlerinde verilen ücretsiz internet hizmetinden yararlanıyor.