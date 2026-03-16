Türkiye'de faaliyet gösteren Özel Eğitim Kursları ve Muhtelif Kurslar Geliştirme Derneği (KURSDER) Erzurum İl Başkanı, Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü ve Türk Anneler Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Kavaz ile yönetim kurulu üyeleri ve özel öğretim kurumları yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar programı, Erzurum eğitim camiasını bir araya getirdi.

Özel bir Restoranda gerçekleştirilen programa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdülkerim Kavaz, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Programda konuşan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde yalnızca akademik başarıya değil aynı zamanda değerler eğitimine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin Anadolu irfanıyla yetişmesinin önemine dikkat çeken Ekici, öğrencilerin hem bilgi hem de karakter açısından güçlü bireyler olarak yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurslar, rehabilitasyon merkezleri ve özel okullarla ilgili dönüşüm sürecine de değinen Ekici, eğitim kurumlarının birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirterek yeni ölçme ve değerlendirme sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Açık uçlu soruların ağırlıkta olacağı yeni bir değerlendirme modelinin gündemde olduğunu belirten Ekici, kursların da bu dönüşüme uyum sağlayabileceklerini ifade etti.

Ekici konuşmasında ayrıca Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitimde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bakanlığın eğitim sisteminin niteliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attığını ifade etti.

Erzurum'da eğitim alanında yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini belirten Ekici, özellikle ilçelerde öğretmen ve fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Erzurum'un eğitimde bölgedeki 11 ile öncülük eden bir şehir olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ekici, eğitim yatırımlarının artacağını ve eğitimdeki çıtanın daha da yükseleceğini ifade etti.

KURSDER Erzurum İl Başkanı Ayşe Kavaz ise konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye davetlerine icabet ederek programa katıldığı için teşekkür etti. Kavaz, gerçekleştirilen buluşmada bir araya gelmekten büyük memnuniyet ve onur duyduklarını belirterek kurumlarında ahlaki değerleri ve eğitim disiplinini esas alarak nitelikli bir eğitim sunma gayreti içerisinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sektörün uzun süredir devam eden sorunlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınarak çözülmeye çalışılmasının önemli olduğunu dile getiren Kavaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ekici ile yapılan görüşmenin ardından sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini ve geleceğe dair umutlarını güçlendirdiğini söyledi.

Eğitime ve sektöre gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür eden Kavaz, KURSDER üyesi kurucu arkadaşları adına memnuniyetlerini dile getirerek davetlerine icabet ederek kendilerini onurlandıran İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'ye ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Kavaz ayrıca eğitim adına atılacak her olumlu adımda birlikte çalışabileceklerini İl Milli Eğitim Müdürü'nden duymanın ve desteklerini hissetmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan bazı eğitimciler ise Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlerinin sık değişmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirerek eğitim yönetiminde istikrarın önemine dikkat çekti. Eğitimciler, il milli eğitim müdürlerinin kısa sürelerde görev değişikliği yaşamasının eğitim projelerinin sürdürülebilirliği açısından zorluk oluşturduğunu belirterek, yöneticilerin birkaç yıl görev yaparak şehri ve Erzurum'un eğitim yapısını daha iyi tanımasının önemli olduğunu ifade ettiler.

Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.