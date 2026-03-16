Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Zonguldak Yeni Camii'nde özel bir Mevlid-i Şerif programı düzenlenerek cemaate sıcak salep ikramında bulunulacak.

Vatandaşların huzur ikliminde buluşması amacıyla Zonguldak Yeni Camii'nde özel bir program icra edilecek. Akşam ile yatsı namazı vakitleri arasında gerçekleştirilecek olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programında eller semaya açılarak dualar edilecek. Vakıf medeniyetinin asırlardır süregelen paylaşma ve ikram geleneğini yaşatma gayesiyle, yatsı namazının eda edilmesinin ardından cemaate sıcak salep ikramı yapılacak.