Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Zonguldak Yeni Camii'nde özel bir Mevlid-i Şerif programı düzenlenerek cemaate sıcak salep ikramında bulunulacak.

Rektör Özölçer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Vatandaşların huzur ikliminde buluşması amacıyla Zonguldak Yeni Camii'nde özel bir program icra edilecek. Akşam ile yatsı namazı vakitleri arasında gerçekleştirilecek olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programında eller semaya açılarak dualar edilecek. Vakıf medeniyetinin asırlardır süregelen paylaşma ve ikram geleneğini yaşatma gayesiyle, yatsı namazının eda edilmesinin ardından cemaate sıcak salep ikramı yapılacak.

Kaynak: İHA