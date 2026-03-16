Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Anadolu mirası' kod adlı tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 11 adet heykel parçasıyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinde bazı kişilerin ellerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet Suçlarıyla Mücadele kapsamında Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buldan ilçesinde icra edilen 'Anadolu Mirası' operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınırken; gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.