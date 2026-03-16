Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazlıyayla Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaşlar Süleyman İvgin ve Dudu Özbek'in ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol açımı ve kumlama çalışması yaptı. Vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve ulaşımda yaşadıkları zorlukların giderilmesi için ekipler kısa sürede bölgede çalışma başlattı. Yapılan yol açımı ve kumlama çalışmasıyla birlikte iki vatandaşın evlerine ulaşım daha güvenli ve kolay hale getirildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, 'Çameli Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Onların yaşamını kolaylaştıracak her adımı atmaya devam ediyoruz. Engelleri birlikte aşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.