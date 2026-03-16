Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, geçtiğimiz gün kendisini hakkında açıklamalar bulunan AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar'ın iddialarına sert cevap verdi.

İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesabından AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar'a bir atasözü ile cevap vererek, 'Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtırmış' dedi. Torun açıklamasının devamında, Sizin borçlarınızı ödeyen sizin pisliğinizi temizleyen aynı zamanda da yatırım yapmaya çalışan birine karşı yazınızda haksızlık etmişsiniz. Tek tek yanıtlayacağım. Öncelikle birilerinin gazıyla dolduruşuyla değil de sahadaki gerçekler üzerine yazılar yazarsanız insanlar seni ciddiye alır. Toplamda 50 milyon TL'lik yer satıldı. Bunun 40 milyonu yattığı yerden maaş verdiğiniz işe gelmeden maaş verdiğiniz yakınlarınız akrabalarınız var ya onların tazminatlarını ödedik. Kalan 10 milyonu parti binanızdaki kurabiyenizden tutunda sandıkta yediğiniz pideye kadar, seçimde dağıttığınız lokuma kadar hatta civar belediyelere gönderdiğiniz binlerce lokum var ya belediyeyi borçlandırmıştınız, işte onları ödedik. Maliye SGK borcundan hiç bahsetmiyorum. Önceki dönemde 5 yıl hiç SGK ödememişsiniz. Biz 2 yılda 100 milyon nakit ödedik, ayrıca 45 milyon da arazi takası yapmayı başardık. Halen borç bitmedi. Çünkü dünyanın en yüksek faizi ile zamlanıyor her ay. Önceki dönemlerde güncel 400 milyonluk (bizim 8 katınız) arazi satmanıza rağmen SGK hiç ödememişsiniz. Siz bu parayla akrabalarınıza çoluk çocuğunuza maaş vermeyi tercih etmişsiniz. Sizin kararınız, ama saygı duymuyoruz. Evet sen bana dedin, ben de 'Abi istediğin zaman gidelim Ankara'ya, sen randevu al yeter' dedim. Ama senden bir geri dönüş olmadı. Osmaneli yatırımları için defalarca kendim Ankara'ya zaten gitmiştim. Sizin vekillerinizin hepsinin haberi var. Belediye sayfamızda paylaşımları da var bakınız. Belediyeye 20'ye yakın dükkan kazandırdık. Yalnızca Halk Bankası'na kiraladığımız dükkan bile satılan yerlerden değerlidir. Ayrıca satın alınan yerlerden de hiç bahsetmemişsin bayraklı alandaki Osmaneli'nin en kıymetli yeri gibi' dedi.

'Yaşlıları Bilecik'e ücretsiz, öğrencileri okullarına ücretsiz taşıyoruz'

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun açıklamasının devamında, 'Size rağmen belediye binası 50 milyon, kongre merkezi 50 milyon, soğuk hava deposu 20 milyon, Osmaneli Spor Lokali, Avcılar Lokali, sanayi sitesi donatı alanı, sanayi sitesi dükkanları 20 milyon, 6 tane park, 4 tane halı saha, havuz altı mesire alanı, cevre ve peyzaj çalışmaları 20 milyon. Parke yollar, asfalt yollar, altyapı çalışmaları 30 milyon. İçilebilir şebeke suyu ve zeytinciler sulama projesi 50 milyon. Gibi belediyenin günlük harcamalarının yanında toplamda 250 milyona varan yatırım yapabildik. Satılan yerlerden elde edilen geliri fazlasıyla Osmanelileri hizmet olarak yansıttığımız sürece bize yer satmak caiz. Ama sizin gibi yakınlarımıza maaş verdiğimizi duyarsanız. Ya da yediğimizi içtiğimizi duyarsanız. O zaman istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yaşlıları Bilecik'e ücretsiz, öğrencileri okullarına ücretsiz taşıyoruz, 15 ton su desteği, halk ekmek anlatılacak şey çok. Kendinize çeki düzen vermezseniz bir gün evraklarla basın açıklaması yapıcağız. Konuştuğum her şey belgeli. Bir de TOKİ demişsin. Tekke'deki yerleri TOKİ'ye sunduk istemediler. Şu anki TOKİ'nin yanını tercih ettiler. Tekrar hatırlatıyorum söylediğim her şey evraklarla delili var' dedi.

'2 yıl önce memlekette neler konuşuluyordu, dedikodular, entrikalar, ekran görüntüleri, yazışmalar'

Torun son olarak, 'Özet olarak 2 yıl önce memlekette neler konuşuluyordu, dedikodular, entrikalar, ekran görüntüleri, yazışmalar. Şimdi kaldı mı böyle bir şey Hepsini temizledik, millet Osmaneliliyim demeye utanıyordu. Şimdi gurur duyuyor. Belediye ile vatandaşın arasındaki duvarları yıktık. Hürmet istemedik saygı gösterdik, El öptürmedik el öptük' dedi.