Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, vatandaşların evlerinde incelemelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Muhittin Özer ile birlikte Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık/Beşevler Köyü, Ciciler Köyü ve Camikebir Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların evlerine giderek incelemelerde bulundu. Görüşmelerde vatandaşların durumları hakkında bilgi alındı ve talepleri dinlendi. Vatandaşlar gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 'Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarıyla her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz' dedi.