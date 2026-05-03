Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Finalleri'nde büyük başarı elde edildi.

Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde önemli bir başarıya imza attı. Matematik alanında hazırlanan proje ile Türkiye finallerine katılan öğrenciler, jüri değerlendirmesi sonucunda dikkat çeken bir sonuç elde etti. 'Ezberden Keşfe: Asal Sayılarda Kalan Bulma İçin Görsel ve Algoritmik Model' başlıklı proje, asal sayılarda kalan bulma konusunu görselleştirme ve algoritmik modelleme ile daha anlaşılır ve kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışma, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından da öne çıktı. Projede danışman öğretmen Abdurrahman Günay görev alırken, öğrenciler Sühayla Gençer, Zülal Kocabey ve Arya Derin Sert yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz' dedi.