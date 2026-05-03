Amed Sportif Faaliyetler'in tarihi başarısı Diyarbakır'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentte kutlamaların merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi önünde toplanan binlerce taraftar, sabaha kadar süren eğlencede tek yürek oldu.

AVM yönetimi de bu tarihi ana kayıtsız kalmadı. Dev LED ekranlarda 'Şampiyon Amedspor' yazısı yayınlanırken, taraftarlar ekran önünde fotoğraf çekti. Araç konvoyları, tezahüratlar ve meşalelerle renklenen kutlamalar, Diyarbakır'da adeta bayram havası oluşturdu.

Deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, ikili averajla Esenler Erokspor'un önünde ligi ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Bu başarı, kent genelinde büyük gurur ve sevinçle karşılandı.