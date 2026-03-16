Denizli'de Ramazan Bayramına sayılı günler kala indirim kampanyalarına devam eden alışveriş merkezlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle şeker, çikolata ve tatlı başta olmak üzere manav ve et ürünlerindeki cazip fiyatlar vatandaşların yoğun ilgisine neden oluyor.

Denizli'de bayram alışverişini ekonomik hale getirmek isteyen vatandaşlar, indirim kampanyalarına devam eden alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayı boyunca süren indirimli satış geleneğini bayram süresince de devam ettirme kararı alan market yönetimi; özellikle bayramın vazgeçilmezi olan şekerleme grupları ile temel gıda maddeleri olan kırmızı ve beyaz et reyonlarında büyük fiyat avantajları sundu. Manav reyonunda da taze ürünlerin uygun fiyatla raflarda yer almasıyla birlikte market içerisinde adeta adım atacak yer kalmadı. Bayram sofralarını donatmak isteyen Denizlililer, marketin sunduğu bu fırsatlara yoğun ilgi göstererek uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram öncesi alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyen çok sayıda vatandaşın akın ettiği markette zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

'Denizli halkı kazanmaya devam ediyor'

Denizli halkının ger zaman yanında oldukları vurgusunda bulunan Anpagross Mağaza Müdürü Hakan Durmuş, 'Anpagross market olarak Denizli'ye farklı bir değer katmaya geldik. Denizli halkının cebine fazladan ürünler koymaya çalıştık. Denizli halkı kazansın istedik. Şeker grubunda piyasanın çok altında satış yapıyoruz. Büyük bir talep var. Vatandaşlarımız bizi talep ediyorlar. Manav reyonunda indirimimiz var. Ramazan festivali kapsamında büyük bir kampanya yaptık. Şimdi de bayram festivali gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Denizli halkı kazanmaya devam ediyor. Tüm Denizli halkının bayramını şimdiden kutluyorum' dedi.

İndirim yoğunluğundan vatandaşlar memnun

Eşiyle bayram alışverişi yapmaya gelen Sedat Akar, 'Anpagross marketin indirimleri çok güzel oluyor. Bu yüzden memnunuz. Özellikle şeker almaya geldim. Eşim şekeri çok seviyor. Bende tatlıyı seviyorum. Şimdi de baklava almaya gidiyoruz' diye konuştu.

Vatandaşların genel olarak fiyatlardan memnun olduğuna dikkat çeken Rıdvan Akar, 'Bayram alışverişi için geldik. Anpagross markeri beğeniyoruz. Ucuzluk olarak Denizli halkına güzel bir fırsat sundular. Bayramlık alışverişimizi yapacağız. Fiyatlar çok uygun, herkes de memnun' diye konuştu.

Piyasaya göre fiyatların uygun olduğuna dikkat çeken Yasemin Özdemir, 'Fiyatlar gayet uygun, iyi. Elimdeki şekerin kilosu 180 TL. Gayet de iyi. Bir haylide yoğunluk var' ifadelerini kullandı.