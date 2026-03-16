Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bayram alışverişi telaşı başladı.

Yaklaşık 50 bin nüfuslu ilçede bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. Kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar, bayramda ihtiyaç duydukları şeyleri alarak, bayramı mutlu bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan Mehmet Yosunkaya, ''Bayram yaklaşıyor, bende ihtiyaçlarımı alabilmek için şehre geldim. Son günlerdeki yoğunluğa kalmamak için bir kaç gün önceden alışveriş yapmayı tercih ettim. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum'' dedi.