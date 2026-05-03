Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Nur Medresesi'nde 13 hafız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim eğitimlerini ve İslami ilimler alanını başarıyla tamamlayan öğrenciler, uzun süren emeklerinin ardından icazetlerini alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Programa Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır kanaat önderleri ve alimlerinin yanı sıra, din görevlileri, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunurken, ilahiler ve dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

İcazet töreninde konuşan Nur Medresesi din görevlisi Musa Kılıç, icazet alan öğrencilerin sadece bir eğitim sürecini tamamlamadığını, aynı zamanda önemli bir manevi sorumluluğu da üstlendiklerini vurguladı. Yapılan konuşmalarda, Kur'an ahlakının hayatın her alanına yansıtılması gerektiği ifade edildi.

Program, duaların ardından icazet belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.