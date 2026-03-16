Ramazan ayının manevi atmosferini kültür, sanat ve müzikle buluşturan Pursaklar Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, sanatçı Fadıl Aydın'ın sahne aldığı muhteşem konser programı ile sona erdi.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'nce Ramazan ayı boyunca Pursaklar Yaşam Merkezi, Altınova Mahalle Konağı, Sirkeli Mahalle Konağı, Karşıyaka Mahalle Konağı ve Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programlar kapsamında vatandaşlar; çocuklara yönelik sahne gösterileri, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve konserlerle dolu dolu bir ay geçirdi.

''Ramazan etkinliklerimizi değerli sanatçımız Fadıl Aydın'ın muhteşem konseri ile taçlandırdık''

Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerimizin birbirine daha da yakınlaştığı çok özel bir zaman dilimidir. Bizler de Pursaklar Belediyesi olarak bu güzel ayın manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak, kültür ve sanatla taçlandırmak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Çünkü güçlü bir ilçe kültürüyle, sanatıyla ve sosyal hayatıyla daha güçlü olur. Bu akşam Pursaklar'da Ramazan etkinliklerimizi değerli sanatçımız Fadıl Aydın'ın muhteşem konseri ile taçlandırdık. Kendisine ve bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Etkinliklerin final programında sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, sevilen eserlerini güçlü yorumuyla konser alanını dolduran yüzlerce vatandaş için seslendirerek keyifli bir akşam yaşattı. Program sonunda Ertuğrul Çetin tarafından sanatçı Aydın'a çiçek takdim edildi. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan konser, çekilen hatıra fotoğrafları ve alkışlar eşliğinde sona erdi.