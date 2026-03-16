Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimler çerçevesinde, Mersin'de de çeşitli işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde olduğu gibi Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde market, kasap, manav ve kuruyemişçiler başta olmak üzere bayram şekeri, gıda ürünleri ve hediyelik eşya satışı yapan işletmeler kontrol edildi. Kontrollerde ürünlerin fiyat etiketleri, kasa ile raf fiyatı arasındaki uyum ve haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ekipler ayrıca tüketicilerin doğru ve açık şekilde bilgilendirilmesi amacıyla etiket düzenlemelerini de denetledi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Sümer, 'Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle ülkemizin 81 ilinde denetim faaliyetlerimiz devam etmekte. Yaptığımız denetimler tüketici haklarını korumaya yöneliktir. Bu çalışmaların Türkiye ekonomisine de katkısı bulunmaktadır. Amacımız vatandaşın haklarını koruyarak refah seviyesini yükseltmektir' dedi.

Geçen yıl 4 milyon 500 bin TL ceza kesildi

Geçmiş dönem denetimleri hakkında da bilgi veren Sümer, geçen yıl önemli sayıda işletmenin denetlendiğini kaydetti. Sümer, 'Geçen sene 10 bin 300 işletmede denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 4 milyon 500 bin TL civarında para cezası uygulandı ve ilgili işletmelere idari yaptırımlar gerçekleştirildi' ifadelerini kullandı.

Amaç fahiş fiyatın önüne geçmek

Ramazan Bayramı öncesinde özellikle gıda sektöründe denetimlerin yoğunlaştığını vurgulayan Sümer, 'Şu anda Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle özellikle gıda sektörü ve işletmeler üzerinde denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşımızın refahını sağlayabilmek, piyasadaki istikrarı koruyabilmek ve muhtemel fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerimiz devam etmektedir' diye konuştu.