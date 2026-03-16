Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, askere gidecek gençlere 6 bin TL destek sağladıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere, gençlere, evlenecek olan çiftlere ve ailelere yönelik destek programlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini kaydetti. Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, asker harçlığı desteği programıyla ilçeden askere gidecek olan gençlere 6 bin TL destek sağladıklarını söyledi. Herhangi bir özel şart olmaksızın zorunlu askerlik görevini yerine getirecek olan tüm Canikli gençlere asker harçlığı desteğinde bulunduklarını aktaran Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizden askere gidecek olan gençlerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz' dedi.

Asker harçlığı desteği başvuru sürecinin devam ettiğini ve askere gidecek olan gençlere ayrıca asker çantası desteği sağladıklarını da dile getiren Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışıyor, gençlerimizin ve ailelerimizin bütçelerine katkılar sunan örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Uygulamaya aldığımız asker harçlığı desteği programıyla, ilçemizden vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak olan gençlerimize 6 bin TL destek sağlıyoruz. Canik'imizden zorunlu askerlik görevini yerine getirecek olan tüm gençlerimize 6 bin TL destek sağladığımız programımızın başvuru süreci devam ediyor. Asker harçlığı desteği ile birlikte gençlerimize ayrıca asker çantası desteği de sağlıyoruz. Askere gidecek olan gençlerimize içerisinde tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı asker çantalarını teslim ediyoruz. Askerlik görevini yerine getirecek olan gençlerimiz için uygulamaya aldığımız ve diğer tüm destek programlarımızla sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturmayı, genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin asker harçlığı desteği programına başvurular, ikamet belgesi ve asker sevk belgesi ile belediye hizmet binasının zemin katında bulunan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden yapılabiliyor.