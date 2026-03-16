Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin farklı noktalarında gece boyunca görev yapan belediye ekiplerini ziyaret ederek, onlarla birlikte sahur yaptı.

Her gün farklı iftar ve sahur sofralarına konuk olan Sincan Belediye Başkanı Ercan, gece mesaisi yapan belediye personeli ile de sahurda buluştu. Gece boyunca birçok birimde görev yapan çalışanlarla aynı sofrayı paylaşan Ercan, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

'Sizler bizim görünmez kahramanlarımızsınız'

Belediye çalışanlarının vatandaşlara kesintisiz hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Ercan, 'Sizler bizim görünmez kahramanlarımızsınız. Bizler temsil makamındayız ama asıl icraatı yapan sizlersiniz. Sincan'ın her köşesinde emekçi kardeşlerimizin alın teri var. Biz kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız, hakkınız ödenmez' dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen sahur programında çalışanlar da Başkan Ercan'a ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.