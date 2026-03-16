Denizli'nin doğasıyla büyüleyen ilçesi Çameli, sürdürülebilir turizm vizyonuyla uluslararası tanıtım ağında yerini aldı. GoTürkiye platformuna dahil edilen ilçe, artık dünyanın dört bir yanından gezginlere kapılarını dijital ortamda açıyor.

Denizli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Çameli, turizm alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yönetilen ve Türkiye'nin dijital turizm vitrini olarak bilinen GoTürkiye platformu, Çameli'yi resmi destinasyonları arasına dahil etti.

Son yıllarda ekoturizm, yayla turizmi ve doğa sporlarıyla dikkat çeken ilçe, platformda 'Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu' kategorisinde yer aldı. Çameli; el değmemiş doğası, zengin kültürel mirası ve yöresel mutfağıyla artık hem Türkçe hem de İngilizce içeriklerle uluslararası gezginlere tanıtılıyor. GoTürkiye üzerinden hazırlanan içeriklerle birlikte Çameli'nin doğal rotaları, yaylaları, konaklama imkanları ve bölgeye özgü deneyimler dünyanın dört bir yanındaki turistlerin erişimine açıldı. Böylece küresel seyahat planları yapan ziyaretçiler, ilçenin sunduğu doğa ve kültür zenginliklerine tek tıkla ulaşabilecek.

Çameli'nin uluslararası bir turizm platformunda yer alması, ilçenin tanınırlığını artırmanın yanı sıra bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlaması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çameli Belediyesi ve turizm paydaşlarının yürüttüğü sürdürülebilir turizm çalışmaları sayesinde ilçenin, doğa turizmi alanında daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Bu gelişme sadece Çameli için değil, Denizli turizmi için de önemli bir adım olarak görülüyor. Doğal güzellikleri ve alternatif turizm potansiyeliyle dikkat çeken Çameli'nin, önümüzdeki dönemde uluslararası ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor.