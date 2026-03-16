Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen 'İki Yaka Tek Yürek' Kardeş Okul Hediyeleşme Projesi kapsamında özel ihtiyaçlı öğrenciler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kardeş okuldaki arkadaşları için hazırladıkları hediyeleri büyük bir özenle paketledi. El emeği ürünler ve duygu dolu mektuplarla hazırlanan hediyeler, iki şehir arasında gönül köprüsü kuracak.

Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından yürütülen proje kapsamında, Arden Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Şırnak'ta bulunan Özel Ceylan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için çeşitli hediyeler hazırladı. Öğrenciler kendi elleriyle ördükleri bere, atkı ve eldivenleri hazırlarken; resim, boyama çalışmaları ve duygu kartlarıyla da hediyelerini daha anlamlı hale getirdi. Hazırlanan paketlere öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar ve mesajlar da eklendi.

Projenin paydaşları arasında bir yün evi de yer alıyor. Proje ile Söke'deki öğrenciler ile Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kardeş okul arasında sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hediyelerin paketlenmesi sırasında Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte hediyeleri paketleyen Uğurlu, projenin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi açısından son derece değerli olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu; 'Burada örülen bereleri, Şırnak'taki çocukları giyeceğini düşünmek bile çok güzel. Gerçekten duygulandım. Böyle bir projede yer almak beni çok mutlu etti ve duygulandırdı' dedi.

Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sevinç Cebel, proje sayesinde öğrencilerin empati, paylaşma ve iletişim becerilerinin güçlendiğini, farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında güçlü bir kardeşlik bağı kurulduğunu ifade etti. Hazırlanan el işlerinin özel öğrenciler tarafından üretildiğine de dikkat çeken Sevinç Cebel, 'başarabilmek için engelin olmadığını da göstermiş olduk' dedi.

Söke'de hazırlanan hediyeler kısa süre içinde Şırnak'taki kardeş okula gönderilecek. Hediyelerin ulaşmasının ardından öğrenciler sınıflarında paketleri birlikte açacak ve bu anlamlı dayanışmanın mutluluğunu paylaşacak. 'İki Yaka Tek Yürek' projesiyle Söke'den Şırnak'a uzanan bu gönül köprüsü, kilometrelerce mesafeye rağmen aynı duyguda buluşmanın en güzel örneklerinden biri oldu.