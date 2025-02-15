Uşak’ta bir otomobil takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (53) idaresindeki 64 FF 987 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan O.G.S (19), F.M.S (9), G.D.S. (23) ve H.S. (48) merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan H.S., G.D.S. ve F.M.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.