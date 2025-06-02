Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar Aydın alanında düzenlenen 2. Aydın Kitap Fuarı’nda Başkan Özlem Çerçioğlu, yazarlar Mustafa Balbay, Saygı Öztürk ve Anooshirvan Miandji ile buluşarak sohbet etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kamulaştırılarak vatandaşların hizmetine açılan Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın alanı dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Aydın Kitap Fuarı, 2’nci kez Aydınlılar ile buluştu. Edebiyat dolu geçen fuarı Aydın’dan ve çevre illerden gelen 100 bine yakın vatandaş ziyaret etti.2. Aydın Kitap Fuarı’nda sevilen yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları söyleşiler düzenledi, imza günlerinde okurları ile buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kitap fuarı için Aydın’a gelen yazarlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "2. Aydın Kitap Fuarı kapsamında, Fuar Aydın’da ağırladığımız yazarlarımız Mustafa Balbay, Saygı Öztürk ve Anooshirvan Miandji ile buluştuk. Kıymetli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.