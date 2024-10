Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, 5 Haziran’da ilaçlama esnasında meydana gelen kazada yaralanan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin sosyal medya paylaşımları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Karşal’ın Kuşadası Belediyesi’ni suçlayan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak’ın açıklaması şöyle:

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personelimiz, rutin olarak sinek ve haşeratlarla mücadele kapsamında kentimiz genelinde tüm sitelere girerek havuzlarının, denge tanklarının, fosseptiklerinin ve rögarlarının ayrıca site içinde durgun su birikintisi varsa oranın da ilaçlamasını yapmaktadır. İlaçlama yaparken halk sağlığına zarar verebilecek her alana girilmektedir. 05.06.2024 tarihinde iş kazasının olduğu yerdeki ilaçlama da genel olarak rutin bir işlem olarak yapılmıştır. Bahse konu olayda da yetkin iki personelimiz tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu siteye ait havuzun alt tarafında giriş kısmı açık ve kapısı olmayan su denge tankının bulunduğu alana girilmiştir. Personelimiz sisleme cihazı olarak nitelendirilen makinayı çalıştırdıkları anda henüz nedeni belli olmayan bir patlama gerçekleşmiş ve akabinde iki personelimiz oluşan alevlerden dolayı yaralanmıştır. Olay sonrası yaralanan iki personelimiz önce Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servise akabinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne sevk edilmişlerdir. İlk andan itibaren iki personelimizin gerek ilk müdahaleleri almaları ve sonrasındaki tedavi süreçleri bizzat Belediye Başkanımızın talimatı ile ilgili müdürlüğümüzce takip edilmiştir. Gerek Belediye Başkanımız Ömer Günel gerekse konuyla ilgili belediye yetkililerimiz, her iki mesai arkadaşımızın sağlık durumları ve diğer ihtiyaçları konusunda gereken her türlü desteği sağlamıştır. İş kazasında yaralanan personelin, sosyal medya hesabından belediyemizi suçlayan açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Kendisinin Belediyemizden yasal olarak alacağı bir hakkı bulunmamaktadır. Mevcut maddi alacaklarının tamamı, kullanmadığı izin ücretleri dâhil olmak üzere tarafına ödenmiştir. Henüz kimin kusurlu olduğu belli olmadan, belediyemizden tedavi amaçlı bir takım taleplerde bulunmalarını yasal olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kusur durumlarının belli olması halinde belediyemiz üzerine düşeni derhal yapacaktır. Personelin mevcut açıklamaları ile ilgili de yasal soruşturma başlatılacaktır. Mahkemenin vereceği karara göre gerekli adımlar atılacaktır”