Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Germencik ve Ortaklar’da bulunan Belediye Kültür, Sanat ve Spor Merkezilerinde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Başkan Zencirci, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavında başarılı olan öğrencilere başarı belgesini verdi, Sarı, Turuncu ve Mavi kuşak seviyesine ulaşan sporcuların kuşaklarını bağladı.

Belediye Gösteri ve Tiyatro Salonunda gerçekleşen törene Jimnastik ve diğer alanlarda eğitim gören öğrenciler de katılarak yeteneklerini sergiledi. Başkan Zencirci katılan tüm sporculara teşekkür belgesi takdim ederek başarılar diledi.

Germencik Belediyesi Gösteri ve Tiyatro Salonunda genç sporcularla buluşan Başkan Zencirci mutlu ve gururluyuz dedi. Zencirci konuşmasına şöyle devam etti: "Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizde uzman antrenörlerimizin yetiştirdiği genç sporcularımız ve bizler için gurur gecesi oldu. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet güneşinin parlak ışıkları genç sporcularımızla güzel bir buluşma oldu. Karatecilerimizin aldıkları kuşakları bağladık, jimnastikçi ve diğer sporcularımız performanslarını gösterdiler. Başarı ve katılım belgelerini takdim ettik. Teşekkür ederim çocuklar, her şey sizin mutluluğunuz için. Başarınız daim, yolunuz açık olsun"