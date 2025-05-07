Aydın’ın Çine ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafikte uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Çine Kaymakamı Murat Büyükköse’nin katılımı ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Emniyet Amirliği tarafından "Trafik Haftası " kapsamında, Çine Fatma Öz ve Ayhan Yıldız Anaokulu öğrencilerine Trafik Jandarması ve Trafik Polisi tarafından Tim Jandarma çizgi filmi izletildi. Etkinlikte öğrencilere akülü araba parkuru, Survivor parkuru faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetlerde minik öğrencilere önce yaya eğitimi, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde 125 anaokulu öğrencisine ve 15 öğretmene çeşitli ikramlarda bulunarak Türk Bayrağı verildi.