Aydın’ın Söke ilçesinde çöp toplama aracından indiği sırada bir kamyonun çarptığı belediye temizlik personeli, hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Aydın yolu üzerindeki çimento fabrikası yanında bulunan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 58 yaşındaki Mehmet Öz’e, çöp aracının arkasındayken çöp poşetini almak için indiği sırada, seyir halindeki bir kamyon çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Öz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı

Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun sürücüsü ise kayıplara karıştı. Olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edilirken, 09 EKG 946 plakalı kamyonunu olay yerinde bırakıp kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Mehmet Öz’ün vefatı sevenlerini ve belediye çalışanlarını yasa boğdu.