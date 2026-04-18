Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti.

İlçenin Çiçeközü Mahallesi'nde oyun oynadıktan sonra sağanakla birlikte ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesine sevk edilen Kasım ve Serkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, 'Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü' dedi.

Olayı haber alan aile fertleri sinir kirizi geçirdi. Hayatını kaybeden kuzenler, işlemlerinin ardından defnedilecek.