Batman'ın Sason ilçesinde kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği, 4 adet AK-47 şarjörü, 215 adet 7.62x39 mm mühimmat, 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 3 adet tüfek, 30 adet tüfek fişeği, 8 adet tüfek fişeği şoku ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş.Y. ve İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.