Kırıkkale'de zabıta ekiplerince dilencilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen denetimde 10 kişi hakkında işlem yapıldı, üzerlerinden çıkan 2 bin 620 liraya ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı belirlenen 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahısların üzerlerinden çıkan toplam 2 bin 620 liraya mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ayrıca 10 kişiye toplam 1 bin 764 lira idari para cezası verildi.

Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Gencer, 'Rutin uygulamalarımızın yanında, bize ulaşan ihbar ve şikayetleri de anında değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan hem duyarlı olmalarını hem de dilencilere para vermemelerini istiyoruz' dedi.