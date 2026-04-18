Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, play-off hattındaki yerlerini garantilemek için sahaya çıkacaklarını belirterek, 'İnşallah bu hafta yeniden bir seri başlatıp play-off'a moralli girmek istiyoruz' dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Muğla temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala 62 puanla 5. sırada yer alırken, hem play-off eşleşmeleri için avantajlı bir konumda kalmayı hem de yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Müsabakayla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 'Erzurumspor bu ligin lideri, hak ederek sezon sonuna ulaştılar. Bir puana şampiyon olacaklar ama onların alacağı puan bizi ilgilendirmiyor. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Seyircimizin beklentisi de bu yönde. Özellikle evimizde galip gelmemiz lazım. Biz galibiyet için sahaya çıkacağız; rakiplerimiz şampiyonluk turunu bir sonraki maçta kendi sahalarında atabilirler' ifadelerini kullandı.

Play-off öncesi form durumunun kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Son 6 maçtır iyi skorlar alıyoruz. Sadece son maçta, hak etmemize rağmen galibiyeti kaçırmıştık. İnşallah bu hafta yeniden bir seri başlatıp play-off'a moralli girmek istiyoruz. Futbolcu ve antrenör olarak bu süreçleri çok yaşadık; buralarda çok ilginç senaryolar olabiliyor. Ligi ilk 4 veya 5 içerisinde bitirirsek tek maçlık periyodu kendi evimizde oynayacağız, bu da bizim için büyük bir avantaj' şeklinde konuştu.

Sakatlıklarda son durum

Takımdaki sakatlıklar hakkında bilgi veren Yılmaz, 'Uzun süreli sakatlıklarımız var. Gökdeniz aramıza yeni katıldı ancak henüz uzun süre oynama ihtimali düşük. Sakatlığının nüksetmemesi için süresini yavaş yavaş artırıyoruz. Celal'in sakatlığı sürüyor. Dino'nun ise play-off öncesi oynama şansı çok az gözüküyor; onu play-off maçlarına yetiştirmeye çalışıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.