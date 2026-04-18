Kocaeli, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Sektörün ekonomik sorunları ve dijital dönüşüm süreci ele alındı. Dezenformasyonla mücadele ve sürdürülebilir medya yapısına yönelik değerlendirmelerin öne çıktığı programda, Türkiye'nin birçok ilinden basın temsilcileri bir araya geldi.

'Küresel platformlar milyarlarca dolar reklam geliri elde ediyor'

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şahin Oktay, yerel basının sorunları ne kadar hızlı çözülürse dezenformasyonla mücadele cephesinin de o kadar güç kazanacağını dile getirdi. Bu güce ulaşabilmek için mesleğin ekonomik temelinin sağlamlaştırılması gerektiğini belirten Oktay, 'Türkiye'nin 2024-2025 dönemindeki yasal hamleleri, özellikle dijital telif yasası ve Basın İlan Kurumu yönetmeliklerindeki esneklikler kuşkusuz doğru yönde atılmış adımlardır. Fakat bu adımların sürdürülebilir ekonomik modele dönüşmesi için artık kamunun sadece ilan veren konumundan sıyrılıp gerçek bir ekosistem kuran iradeye dönüşmesi gerekiyor. Bizlerin ürettiği haberler üzerinden küresel platformlar milyarlarca dolar reklam geliri elde ediyor. Bu kazancın bir kısmını yerel ve ulusal basınla paylaşmasını sağlayacak olan düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesini umut ediyorum' dedi.

'Yerel basın için resmi ilan ve reklam gelirleri adeta bir can damarıdır'

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı ise yerel basının ekonomik sürdürülebilirliğinin en önemli gündem başlıklarından biri olduğunu ifade ederek, 'Hepimizin bildiği gibi yerel basın için resmi ilan ve reklam gelirleri adeta can damardır. Ancak son yıllarda ilanların birleştirilmesi, bazı ilanların yayın zorunluluğunun kaldırılması ve doğrudan temin yöntemlerinin yaygınlaşması bu damarı zayıflatmıştır. Kamuda tasarruf uygulamaları ile birlikte ilan hacmi daralmış, yerel medya kuruluşlarımız ekonomik olarak ciddi baskı altına girmiştir. Bugün birçok gazete ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Bu tablo karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Mevcut yüzde 15'lik komisyon oranları da bu yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Bu nedenle komisyon oranlarının düşürülmesi, ilan kesme cezalarının son çare olarak uygulanması ve doğrudan temin yöntemlerinin sınırlandırılması gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Aynı zamanda ilanların yerel basında yayınlanma zorunluluğu genişletilmeli ve küçük ölçekli yayınları koruyacak adil dağıtım sistemi kurulmalıdır' diye konuştu.

BİK destekler ve yeni iş birliklerine dikkat çekti

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay da finansal sürdürülebilirlik kapsamında Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol çerçevesinde, 2026 yılı için 2 binden fazla süreli yayını kapsayan 7,5 milyar liralık kredi imkanı sunulduğunu söyledi. Çay, 'Bu imkanın sektörümüzün yatırım kapasitesini güçlendiren önemli adım olduğu kanaatindeyim. Kurumsal iş birlikleri modelinin çeşitlendirilerek basın sektörümüze farklı imkanlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Basın İlan Kurumu, sadece ilan ve reklam gelirleri üzerinden basın sektörünü destekleyen kurum olmaktan öte, kamu kurumu olma gücünü kullanarak kurumsal iş birlikleri geliştirebilecek ve bu iş birlikleri sayesinde basın sektörüne çok farklı kazanımlar sunabilecek pozisyondadır. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam ediyor; özellikle İŞKUR'la belli bir noktaya geldik. İnşallah yakın zamanda bunun protokolü imzalanacak ve sizlerle paylaşılacak. KOSGEB'le görüşmelerimiz de devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Çay, basın çalışanlarına yönelik yardımların da sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda bu yıl yüzde 50 oranında artırıldığını belirterek, '2026 yılı için basın derneklerine yardım fonuna 7 milyon 200 bin lira tahsis ettik. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1 milyon liranın biraz altındaydı. Basın derneklerine tahsis edilen bu rakamlarla birlikte, basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması amacıyla 2026 yılı içerisinde azınlık gazetelerine 471 bin Türk lirası yardım yapılmasına Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda karar verildi' dedi.

Programa konuşmacıların yanı sıra; Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyeleri ile basın meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.