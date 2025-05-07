Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede hareket halinde olan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Doğan Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal’ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile çıkartıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uysal’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.