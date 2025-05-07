Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Marmoros mevkiinde saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 dakika içinde olay yerine gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı, 1 belediye itfaiyesi ve 3 teknik personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "07.05.2025 tarihinde saat 15.15 de İ 41 kod nolu Gökçeada Şefliğinin İlk müdahale aracının devriye görevini yürütürken Yangın Yönetim Merkezine yangını bildirmesi üzerine, Gökçeada ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 15:20 de yer ekiplerimizce yapılmıştır. Yangının sarp arazide olması ve rüzgar nedeniyle Keşan ve Çanakkale’de konuşlu olan 2 yangın söndürme helikopteri yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Yangın ekiplerimizin yoğun ve etkin müdahalesi ile saat 16:15 itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.