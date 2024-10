Muğla’da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına Emniyet ve Jandarma birimlerine 114 yeni araç teslim edildi. Muğla Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen törenle güvenlik güçlerine modern araçlar tahsis edildi. 70 araç emniyet birimlerine, 44 araç ise jandarma birimlerine teslim edilerek, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti ve suçla mücadele kapasiteleri artırılmış oldu.

Törende Konuşma Yapan Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, "Polisin varlığı vatandaşın güvenlik teminatıdır. Bu sebeple yapılan yardımlar teşkilatımızın gücüne güç katacağı için toplum adına çok kıymetlidir. Verdiğiniz destek çalışmalarımıza çok büyük katkı sağlayacak ve vatandaşımıza huzur, güven ve emniyet olarak yansıyacaktır. Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne alınan 70 adet aracın, alımına katkısı olan değerli hayırseverlerimize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Valime ve İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni alınan bu araçlar Muğla halkının huzuru ve asayiş temini için çalışmalarımıza güç verecektir. Kurumumuzu çağdaş, hızlı ve güvenli araçlarla yenilemek ve gücünü arttırmak için yaptığınız yardım ve verdiğiniz destek için Türk polisi adına ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, ”Bu yeni araçlarla görev etkinliğimiz daha da artacaktır. Şu an burada aramızda bulunan 58 bağışçımız ve mazereti nedeniyle burada bulunamayan 49 bağışçımızın toplam 26 milyon 871 bin 500 liralık katkısıyla İl Jandarma Komutanlığı envanterine yakın zamanda 29 araç daha katılacaktır. Muğla İl Jandarma Komutanlığı halkımızın her zaman yanında, desteğinde ve emrinde çalışarak icra edilecek görevleri her zaman en iyi şekilde yapacaktır. Kanunlar, doğruluk, dürüstlük, hak ve adalet daima rehberimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni araçların emniyetimize, Jandarmamıza ve Muğla ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hayırsever bağışçılarımıza ve bu süreçteki önderliğinden dolayı Valimize, katkılarından ötürü şükranlarımı sunarım. Kahraman Emniyet ve Jandarma personelimize yeni araçların hayırlı olmasını ve kazasız belasız başarılı görevler diliyorum” dedi.

Muğla valisi İdris Akbıyık, "Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede, asayişin sağlanmasında ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için yürüttükleri çalışmalarda ne kadar başarılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Onlar, her şartta, her zorlukta cesaretle öne çıkan, milletimizin huzuru için kendi canlarını hiçe sayan kahramanlarımızdır. Güvenlik güçlerimiz bu bayrağın, bu toprağın yılmaz bekçileridir. İlimizin ve Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliği sağlayan, milletimizin canını ve malını korumak için gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize yeni araçlarımızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Hiç şüphesiz güvenlik güçlerimizin gelişen ve değişen şartlara ayak uydurabilmesi, görevlerini daha verimli yapabilmeleri için modern araçlarla donatılmaları, teknolojik alt yapılarla desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır. Teslim edilen araçlar kahraman emniyet ve jandarmamızın gücüne güç katacak, hareket kabiliyetini arttıracak ve hizmet standartlarını daha da yukarı çekecektir. Böylece bir taraftan önleyici gücümüz artarken suç sayıları azalacak, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kapasitemiz yükselecektir. 2021 Orman yangınları ve diğer orman yangınlarıyla mücadelemizde ve yaraların sarılmasında desteğini esirgemeyen Muğlalı hemşehrilerimiz, hayırseverlerimiz ve iş insanlarımız, Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi sonrasında da asrın dayanışmasını ortaya koymuştur. Muğlalı hemşehrilerimiz, hayırseverlerimiz ve iş insanlarımız geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini sergileyerek Devlet Millet el ele anlayışıyla Kolluk kuvvetlerimize teslim edilen 114 aracımızın alımına destek oldu, katkı sundu. Bizler, kıymetli Muğlalı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin gücünü yanımızda hissettikçe daha da güçlüyüz” dedi.

Konuşmaların ardından teslim edilen araçlar dualar eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.