Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan ve bittiğinde 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak Sarıçay Barajı’nda çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahalleleri’nin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlanan Sarıçay Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olup, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Sarıçay Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam 1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 1 milyon 160 bin metreküpünün tamamlandığı öğrenildi.

Sarıçay Barajı projesinde tüm çalışmaların tamamlanması neticesinde Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olup, 303 bin 160 kişiye hizmet verecek.