Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vadişehir Türkan Saylan Halk Merkezi’nde düzenlenen Yılbaşı Etkinliğinde kursiyerlerle bir araya geldi

Başkan Kazım Kurt, halk merkezlerinin toplumsal yaşamda üstlendiği önemli role dikkat çekerek, bu merkezlerin vatandaşların sadece sosyal hayatlarını zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine de imkan sağladığını belirtti. "Halk merkezlerimiz, toplumumuzun gelişimi ve bireylerin kendilerini ifade edebileceği ortamlar sunması açısından çok önemli. Bu merkezler siz vatandaşlarımızın merkezleri. Merkezlerimizi dilediğinizce kullanabilirsiniz. Burada gördüğüm enerji ve ilgi beni çok mutlu ediyor," diye konuştu.

Yıl boyunca düzenlenen kursların ve etkinliklerin, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Kurt, bu tür organizasyonların sürdürülebilir olmasının önemine değindi. "Her bir kursiyerimizin emeği ve katılımı, bu merkezleri daha anlamlı hale getiriyor" dedi.

Başkan Kurt, yılbaşı etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, kursiyerlerin ve ailelerinin yeni yılını da kutladı. “Yeni yıl, hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Burada olduğu gibi el birliğiyle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz,” sözleriyle dileklerini paylaştı.

Vadişehir Türkan Saylan Halk Merkezi’nde düzenlenen yılbaşı etkinliği, keyifli anlara sahne oldu. Kursiyerler ve eğitmenlerin bir araya geldiği bu anlamlı buluşmada, dayanışma ve birlikte üretmenin mutluluğu paylaşıldı. Başkan Kurt’un samimi yaklaşımı ve sıcak sohbeti etkinliğe katılanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.