Geçtiğimiz günlerde Manisa’da düzenlenen voleybol müsabakalarında Genç Erkekler A kategorisinde Manisa birincisi olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, Muğla’da düzenlenen bölge müsabakalarında da başarısını ortaya koyarak namağlup bölge şampiyonu oldu.

Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi erkek voleybol takımı, geçtiğimiz haftalarda Manisa’da düzenlenen voleybol müsabakalarında rakiplerini birer birer yenerek Manisa şampiyonu olmuş ve bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Manisa’daki başarısını Muğla’ya da taşıyan gençler, Okul Sporları Bölge Şampiyonası’nda karşılaştığı rakiplerinin 3-2 ve 3-0’lık skorlarla yenerek bölge şampiyonu oldu. Büyük bir başarı elde ederek Kula’yı ve Manisa’yı temsil etme hakkı kazanan voleybol takımı, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yarı Final Müsabakaları’nda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

Okul takımının bu başarısı ile hem ilçeyi, hem de Manisa’yı temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gedik, takımın antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Mehmet Baytar ve takımdaki öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.