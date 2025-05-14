Manisa’nın Kula ilçesinde Zafer İlkokulu tarafından, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin sahnelediği gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Zafer İlkokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı okul müdürü Medet Kılıç gerçekleştirdi. Kılıç, engellilik konusunda farkındalık oluşturmanın ve toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve özel eğitim sınıflarının sahnelediği dans gösterileri büyük ilgi gördü. Hafif, orta ve ağır düzeyde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin özveriyle hazırladığı performanslar duygusal anlar yaşattı. Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin gösterileri de uzun süre alkışlandı.

Etkinliğe Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş’un yanı sıra okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen program, özel bireylerin toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer almasının ne denli önemli olduğunun bir kez daha altını çizerken, izleyicilere de duygu dolu anlar yaşattı.