Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretlerine Gümbet Mahallesinde devam etti. Gümbet’te sokak sokak incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, işgaliye konusundaki hassasiyetlerini esnaflarla paylaştı.

Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için saha çalışmalarına devam eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, son ziyaretini Gümbet Mahallesine gerçekleştirdi.

Gümbet Ayaz Caddesi’nden başlayan saha çalışması; Adnan Menderes Caddesi, Yarbay Sabri Ergün Sokak, Plaj Sokak ve bağlı bulunan ara sokaklar ile sahilde gerçekleştirilen incelemelerle devam etti.

Başkan Mandalinci’ye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, Muğla Büyük Şehir Belediyesi ve MUSKİ 1. Bölge Genel Koordinatörü Abdullah Engin Başol ve MUSKİ Su ve Kanalizasyon 1. Bölge Daire Başkanı Atilla Aydaşoğlu, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile turizmciler eşlik etti.

Yaz sezonunun iyi geçmesi temennileriyle esnaflarla buluşan Başkan Mandalinci; dilek, istek ve şikayetleri dikkatle dinleyerek ilgili müdürlüklerin ivedilikle çözüme ulaştırması konusunda talimat verdi. Görüşmelerinde özellikle işgaliye konusunda hassasiyetlerini de dile getiren Başkan Tamer Mandalinci, bölgede yapılan çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buldu.

Turizm hareketliliğinin başladığı mahallelere ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Mandalinci, işgaliye ve çevre düzeni konusunda titizlikle hareket edeceklerini belirterek tüm esnaflardan destek istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, işgaliye konusuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tüm esnaf ve işletme sahiplerinin, mevcut izin sınırları içinde kalmaları istiyoruz. Kamusal alanları daraltan ve kent estetiğini bozan her türlü işgale karşı uyarılarımızı her fırsatta yapıyoruz. Bu konuda halkımızdan da hassasiyet göstermesi en büyük temennimiz. Bodrum’un özgün kent kimliğini korumak, yaşam kalitesini artırmak ve kamusal alanları halkın ortak kullanımına açık tutmak hepimizin görevidir. Halkın ortak yaşam alanlarını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Mandalinci’nin saha ziyaretinin ardından tespit edilen bazı aksaklıklarla ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü ivedi olarak sahaya inerek gerekli çalışmaları başlattı.