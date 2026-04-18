Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzisyen Rıza Tamer Şişman, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer Şişman'ın Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine

annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman ve sevenlerinin yanı sıra sanat camiasından isimler de katıldı. Sevgül Dalbudak, tabut başında gözyaşları içinde 'Gel annem' diyerek feryat etti. Sevenleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından ikindi namazını müteakip Şişman'ın cenazesi dualar eşliğinde Akyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Doğum günü için plan yapılmıştı

Rıza Tamer Şişman'ın 21 Nisan'daki doğum gününde İstanbul'da ödül törenine katılmak üzere gitmeyi planladığı öğrenildi. Ödül töreninin ardından arkadaşlarının kendisine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladığı öğrenildi. Ancak acı haber sonrası kutlama için hazırlık yapan yakın dostları Muğla'ya gelerek cenaze törenine katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından geldiler

Çevre illerden, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda seveni Akyaka'ya akın etti. Ünlü sanatçılar Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer de çelenk göndererek taziyelerini iletti. Sanatçının tabutunun başına gitarının konuldu.

Rıza Tamer Şişman, 2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sergilediği performans ve sahne enerjisiyle dikkat çekmiş, yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak hafızalarda yer edinmişti.