Kocaeli'de başlatılan projeyle kuruluşlarda kalan lise çağındaki kız öğrenciler; tarım, gıda ve hayvan sağlığı alanlarını sahada deneyimleyerek meslek seçimine hazırlanacak.

Kocaeli'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalmakta olan lise çağındaki kız öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunacak önemli proje tanıtıldı. İzmit Kaymakamlığı ile İzmit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen; 'Geleceğe Dokunuş: Tarım, Gıda ve Hayvan Sağlığında Kız Öğrencilerle Mesleki Deneyim Projesi'nin tanıtımının ardından uygulama sürecine geçilmesi planlanıyor.

Meslekleri yerinde öğrenecekler

Proje kapsamında öğrenciler; tarım, gıda ve hayvan sağlığı alanlarında yalnızca teorik bilgi almakla kalmayacak, aynı zamanda saha ziyaretleri, laboratuvar uygulamaları ve işletme incelemeleriyle meslekleri yerinde tanıma fırsatı bulacak. Bu süreçte gençlerin, mesleklerin günlük işleyişini gözlemleyerek deneyim kazanması hedefleniyor. Projenin temel amacı, öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamasında daha bilinçli kararlar almasını sağlamak. Alanında uzman kişilerle bir araya gelecek öğrencilerin, ilgi duydukları meslekleri yakından tanıyarak kendi geleceklerine yön vermesi amaçlanıyor.

Projenin tanıtım toplantısına İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Yakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile İzmit Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çetin katıldı.