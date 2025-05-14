Bozdoğan Belediyesi, çiftçilerin üretim alanlarına daha kolay ulaşabilmesi için kırsal mahallelerdeki arazi yollarına yoğunlaştı. İlçenin dört bir yanında yürütülen yol düzenleme çalışmalarıyla tarla ve bahçe yolları hem genişletiliyor hem de modernize ediliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle üreticilerin en çok kullandığı güzergâhlarda bozuk zeminleri iyileştirerek ulaşım konforunu artırıyor. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan çalışmalar sayesinde çiftçiler artık tarlalarına daha kısa sürede, daha güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in talimatıyla başlatılan çalışmalarla, kırsal kalkınmanın temeli olan tarım üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Başkan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üreticimizin emeğine sahip çıkmak, onların işini kolaylaştırmak öncelikli görevimizdir. Arazi yollarını iyileştirerek hem üretime hem de köylerimizde yaşam kalitesine katkı sağlıyoruz. Yolların düzenlenmesiyle sadece ulaşım değil, aynı zamanda üretim verimliliğini yükselterek, çiftçilerimizin Zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması için durmadan çalışıyoruz " dedi.