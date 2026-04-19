Germencik Belediyesi hem çevre duyarlılığı hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında evlerde bulunan bayat ekmekler ve son kullanma tarihi geçmiş bazı kuru gıda ürünleri mamaya dönüştürülüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yürütülen çalışma hakkında yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulundu. Zencirci, evlerde bulunan bayat ekmeklerin yanı sıra bulgur, erişte ve kuskus gibi gıda ürünlerinin çöpe atılmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Zencirci açıklamasında, 'Evlerinizde bulunan bayat ekmek, son kullanma tarihi geçmiş bulgur, erişte, kuskus gibi gıda ürünlerini çöpe atmak yerine mama makinemizde mama olarak değerlendiriyoruz. Bu ürünleri Germencik ve Ortaklar GESA bankalarımıza bırakarak çalışmalarımıza katkı sağlayabilirsiniz. Tüm hemşehrilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Zencirci, proje sayesinde hem gıda israfının önüne geçildiğini hem de sokak hayvanlarının beslenmesine sürdürülebilir bir katkı sağlandığını belirterek, vatandaşların desteklerinin ise çalışmanın etkinliğini artıracağı ifade etti.