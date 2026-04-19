Aydın'ın Germencik ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı Hira 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için Kur'an'a geçiş töreni düzenlendi.

Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kursta gerçekleştirilen programa İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Şeyh Mehmet Camii İmam Hatibi Gazanfer Arslan, iş insanı Abdullah Helvacı, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, miniklerin gerçekleştirdiği tilavet dinleyenlerden beğeni topladı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, erken yaşta verilen Kur'an eğitiminin önemine değinerek, çocukların manevi gelişiminde bu sürecin büyük katkı sağladığını ifade etti. Coşkun, emeği geçen öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti. Program sonunda Kur'an'a geçen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, gün hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.