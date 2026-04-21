Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Amfi Tiyatro önündeki yeşil alan ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, 'Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamusal alanları güçlendirmek ve bu alanları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak temel önceliğimdir' diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Amfi Tiyatro önündeki yeşil alanın vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade ederek, 'Söz konusu alan, geçmiş dönemde yapımı tamamlanmış olup, tarafımızca yapılan düzenlemeler ve giderilen eksikliklerle birlikte aktif şekilde kullanılmaya devam etmiş; konserlerden, barış şenlikleri ve yelken yarışları gibi organizasyonların ödül törenlerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Alanın mülkiyet sürecine bakıldığında; 19.08.2020 tarihinde trampa yöntemiyle, Hazine arazisi statüsündeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir. Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda ifade edildiği gibi bu devir, belediyenin borçlarından kaynaklı bir süreç değildir. Öte yandan, söz konusu alanın yapımı sırasında, mevzuata göre yapımından önce mülkiyet durumunun çözüme kavuşturulması gerekirken, bu yönde bir çalışma yapılmadan uygulamaya geçildiği görülmektedir' dedi.

'Yeni bir sürecin önü açıldı'

Başkan Hatice Gençay açıklamasının devamında, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana, özellikle 2025 yılı itibarıyla bu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Son dönemde ilgili alanın satışının gündeme geldiği görülmüştür. Bu çerçevede, Didim halkının ortak kullanımında olan bu alanla ilgili gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ettim. Geçtiğimiz hafta şahsen Ankara'ya giderek konunun yetkilileriyle doğrudan görüşme gerçekleştirdim. Yapılan görüşmeler sonucunda, satış kararının geri çekilmesi yönünde bir mutabakat sağlanmış; alanın halkımızın menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesine ilişkin yeni bir sürecin önü açılmıştır. Bu süreç, yalnızca geçici bir çözümle sınırlı kalmayacak; imar planı değişikliği çalışmaları, daha önce de ifade ettiğimiz gibi aralık vermeden devam ettirilerek konu kalıcı olarak çözüme kavuşturulacaktır. Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamusal alanları güçlendirmek ve bu alanları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak temel önceliğimdir. Sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelişmelerle ilgili halkımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğim' diye konuştu.