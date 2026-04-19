Aydın'ın Karacasu ilçesinde hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir eğitim programı hayata geçirilirken, ilçede 25 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 'Sürü Yönetimi Kursu' düzenlenecek.

Karacasu Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilecek kursla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılıyor. Modern sürü yönetimi tekniklerinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Sürü Yönetimi Kursu eğitim programı kapsamında katılımcılara; hayvan bakımı, besleme, sağlık kontrolleri ve verimlilik artırma yöntemleri gibi birçok konuda kapsamlı bilgiler verilecek. Alanında uzman veteriner eğitmenler tarafından verilecek kurs sayesinde kursiyerlerin hayvancılık faaliyetlerini daha planlı ve bilinçli şekilde yürütmeleri sağlanacak. Bu sayede hem bireysel üretimde artış hem de bölge ekonomisine katkı hedefleniyor.

Yetkililer, verimli ve sürdürülebilir hayvancılığın temelinde eğitimli insan gücünün bulunduğuna dikkat çekerek, kursun bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların Karacasu Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurmaları gerektiği belirtilirken, tüm üreticiler bu eğitim fırsatından yararlanmaya davet edildi.