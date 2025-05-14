Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli Mücadelede Denizli" teması kapsamında Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğretmenlere yönelik konferans düzenlendi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Milli Mücadelede Denizli" temalı öğretmenle yönelik konferans gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu ve Prof. Dr. Turgut Tok tarafından verilen konferansa, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Yasin Temel, Bülent Bildirici ve Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Abalıoğlu ile okul müdürleri katıldı.

Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Tarih ve Sosyal Bilgiler alanı öğretmenlerinin katılım sağladığı konferansta "Denizli Tarihi", "Denizli’nin Milli Mücadele Dönemindeki Önemi" konularında Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, Prof. Dr. Turgut Tok tarafından sunumlar gerçekleştirildi.