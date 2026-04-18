Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip üzüm yetiştiriciliği geleneğinin simgesi olan Avşar Üzümü, 3 Nisan 2026 tarihinde coğrafi işaret olarak tescillendi. Tescil haberi, bölgede büyük sevinç ve gururla karşılandı. Avşar Mahalle Muhtarı Cengiz Özcan, tescilin Avşarlılar için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, 'Atalarımızdan miras kalan üzüm yetiştiriciliği geleneğimiz bu tescille hak ettiği değere kavuştu' dedi.

Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Turgut Tok ise Avşar Üzümü'nün sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurgulayarak, 'Toprağımızın bereketini ve üreticimizin emeğini temsil eden bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Tok, tescil sürecine katkı sağlayan Acıpayam Ziraat Odası ile ilçe ve il tarım müdürlüklerine teşekkür ederek, yapılan çalışmanın bölge adına önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.